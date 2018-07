Level-Flotte in Wien soll auf 30 Maschinen wachsen

Die British-Airways-Mutter IAG will unter dem Namen Level in zwei Jahren in Wien auf 14 bis 15 Mittelstrecken-Flugzeuge und in fünf Jahren auf 30 Jets anwachsen. Zunächst startet die Billigfluglinie mit vier Maschinen, ein Wachstumsplan wird dem Aufsichtsrat im September vorgelegt. Die ersten Flüge ab Wien finden ab Dienstag statt.