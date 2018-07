Überraschende Zuwächse: Bitcoin wieder im Aufwind

Hinweise auf ein steigendes Interesse etablierter Unternehmen an Digitalwährungen haben dem Bitcoin wieder starken Auftrieb gegeben. Am Mittwoch kletterte der Kurs der bekanntesten Kryptowährung über 7500 US-Dollar, nachdem er bereits am Vorabend ruckartig um rund 700 Dollar zugelegt hatte. Auch andere Digitalwährungen wie Ether oder Ripple gewannen kräftig an Wert.