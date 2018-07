Amazon-Chef Bezos lässt Gates weiter hinter sich

Bezos profitierte in den vergangenen Monaten vom starken Anstieg der Amazon-Aktie. Sein Vermögen schwoll dadurch in diesem Jahr um rund 50 Milliarden Dollar an, so die Finanzagentur Bloomberg am Dienstag. Bezos hält demnach einen Anteil von etwa 16 Prozent an dem von ihm vor zwei Jahrzehnten gegründeten Online-Handelskonzern.