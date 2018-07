Erste-Banker rechnen mit Konkurrenz durch Amazon

Skepsis dürfte abnehmen

Die Skepsis der Onlinebankkunden gegenüber den Internetgiganten dürfte aber abnehmen, glaubt man in der Ersten. Der Onlinehändler Amazon hat vor einem Vierteljahr eine Kooperation mit dem Finanz-Schwergewicht JP Morgan Chase bekannt gegeben. Amazon werde also nicht auf eigene Faust ins Bankgeschäft einsteigen, sondern in Kooperation, so Erste-Group-Manager Peter Bosek. Die Rede war unter anderem von Girokonten. „Das beobachten wir mit großer Aufmerksamkeit. Das wird ziemlich smart sein.“