Österreich tritt Supercomputer-Netzwerk PRACE bei

Österreich ist neues Mitglied des europäischen Supercomputing-Netzwerks „Partnership for Advanced Computing in Europe“ (PRACE). Wissenschaftler erhalten damit Zugang zu Hochleistungsrechnern in ganz Europa. Diese werden vor allem in der Klimaforschung, der Astrophysik, den Materialwissenschaften sowie den Lebens- und Energiewissenschaften eingesetzt, teilte das Bildungsministerium mit.