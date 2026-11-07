Jan Marsalek will Sebastian Kurz „gestürzt“ haben

Handy beschlagnahmt

Zuerst habe Marsalek über einen Mann geschrieben, der zeitweise „für uns gearbeitet“ habe. Der Mann sei Opfer einer „Hexenjagd“ durch das Umfeld des Ex-Kanzlers geworden, schrieb Marsalek. Danach habe der ehemalige Top-Manager behauptet, dass „wir“ den Kanzler „gestürzt“ hätten. Es ist allerdings nicht ganz klar, wen Marsalek mit „wir“ meint. Gelungen sei der Kurz-„Sturz“ dadurch, dass das Handy eines Freundes des damaligen Kanzlers beschlagnahmt worden sei.