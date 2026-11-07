Brisante Behauptung
Jan Marsalek will Sebastian Kurz „gestürzt“ haben
War der Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek daran beteiligt, den ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz zu „stürzen“? Er behauptet es zumindest, wie Ermittlungsunterlagen zeigen, die einem Journalismus-Netzwerk vorliegen.
„Wir“ haben Sebastian Kurz „erfolgreich gestürzt“ – das soll Marsalek im Oktober 2021 in einer Nachricht geschrieben haben, knapp zwei Wochen nachdem Kurz seinen Rücktritt angekündigt hatte. Das berichtet die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf das Axel Springer Reporters Network.
Marsalek ist seit 2020 auf der Flucht, dem ehemaligen Manager von Wirecard wird vorgeworfen, ein russischer Spion zu sein. Die Nachrichten über Kurz‘ angeblichen Sturz habe Marsalek an Orlin Roussev geschickt. Roussev soll der Kopf eines von London aus operierendem Spionagenetzwerkes gewesen sein.
Handy beschlagnahmt
Zuerst habe Marsalek über einen Mann geschrieben, der zeitweise „für uns gearbeitet“ habe. Der Mann sei Opfer einer „Hexenjagd“ durch das Umfeld des Ex-Kanzlers geworden, schrieb Marsalek. Danach habe der ehemalige Top-Manager behauptet, dass „wir“ den Kanzler „gestürzt“ hätten. Es ist allerdings nicht ganz klar, wen Marsalek mit „wir“ meint. Gelungen sei der Kurz-„Sturz“ dadurch, dass das Handy eines Freundes des damaligen Kanzlers beschlagnahmt worden sei.
Der Freund des Kanzlers habe die „geheime Wahlkampffinanzierung“ verwaltet, soll Marsalek in den Nachrichten erwähnt haben. Der Ex-Wirecard-Manager schickte auch einen Link zu einem Artikel, in dem das Mobiltelefon von Thomas Schmid thematisiert wurde. Das Handy des ehemaligen Generalsekretärs im Finanzministerium wurde im November 2019 beschlagnahmt.
Kurz wollte sich der „Bild“ gegenüber zu diesem Thema nicht äußern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.