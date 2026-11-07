Ex-Pinker Dengler: „Meinl-Reisinger ist wie Kickl“

„Da hätte ich auch zur ÖVP gehen können“

Die Abgeordneten seien durch den Klubzwang bei Abstimmungen nur noch „Stimmvieh“. Er sagt deutlich: „Bei dem, was ich die letzten eineinhalb Jahre gemacht habe, hätte ich auch zur ÖVP gehen können.“ Gesetze würden durch die Regierung entschieden werden und im Parlament nur noch „durchgewunken“ werden. „Das Parlament ist eigentlich zur Zierde“, sagt er. Warum Abgeordnete da mitmachen und nicht wie er auch einmal dagegen stimmen? „Weil der Stall sehr bequem ist. Du kannst auf Reisen gehen, du verdienst mehr als 99 Prozent der Österreicher. Du bekommst bei Veranstaltungen einen Sitz in der ersten Reihe“, fasst er deutlich zusammen.