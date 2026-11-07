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Im krone.tv-Gespräch

Ex-Pinker Dengler: „Meinl-Reisinger ist wie Kickl“

Innenpolitik
07.11.2026 20:00
Porträt von Katia Wagner
Von Katia Wagner

Politik-Rebell Veit Dengler wurde im Sommer bei den NEOS rausgeworfen. Im Gespräch mit Katia Wagner packt er über die Arbeit der Regierung hinter den Kulissen aus und übt scharfe Kritik: Den Führungsstil von Beate Meinl-Reisinger vergleicht er mit jenem von Herbert Kickl ...

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Bei „Normal reden“ ist der Name Programm. In der aktuellen Folge begleitet Show-Host Katia Wagner den Politik-Rebellen Veit Dengler für einen frischen Haarschnitt zum Friseur. In dieser lebensnahen Atmosphäre packt Dengler über seine Zeit als NEOS-Abgeordneter aus. „Mich hat überrascht, wie schnell die NEOS wie die anderen Parteien geworden sind“, sagt er. Das liege an „einer Vorsitzenden, die in der ÖVP sozialisiert ist“, und von einer Gruppe von „30-jährigen Berufspolitikern“ umgeben sei.

Bei „Normal reden“ auf krone.tv ist der Name Programm: Katia Wagner spricht ohne Drehbuch, ohne ...
Bei „Normal reden“ auf krone.tv ist der Name Programm: Katia Wagner spricht ohne Drehbuch, ohne Skript und ohne Zeitlimit mit ihren Gästen.(Bild: krone.tv)

Berufspolitiker statt starker Persönlichkeiten 
„Bei der Gründung dachten Strolz und ich, das wird eine echte Bürgerpartei“, plaudert er aus dem Nähkästchen. Das sei jedoch verloren gegangen. Die Partei sei „straff von oben geführt“, womit der Führungsstil von Parteichefin Meinl-Reisinger von jenem von Herbert Kickl „nicht sehr weit entfernt“ sei. Starke Persönlichkeiten würden nicht gefördert werden, was den Diskurs ersticken würde.

Katia Wagner war mit dem einzigen wilden Abgeordneten beim Friseur.
Katia Wagner war mit dem einzigen wilden Abgeordneten beim Friseur.(Bild: krone.tv)

„Da hätte ich auch zur ÖVP gehen können“
Die Abgeordneten seien durch den Klubzwang bei Abstimmungen nur noch „Stimmvieh“. Er sagt deutlich: „Bei dem, was ich die letzten eineinhalb Jahre gemacht habe, hätte ich auch zur ÖVP gehen können.“ Gesetze würden durch die Regierung entschieden werden und im Parlament nur noch „durchgewunken“ werden. „Das Parlament ist eigentlich zur Zierde“, sagt er. Warum Abgeordnete da mitmachen und nicht wie er auch einmal dagegen stimmen? „Weil der Stall sehr bequem ist. Du kannst auf Reisen gehen, du verdienst mehr als 99 Prozent der Österreicher. Du bekommst bei Veranstaltungen einen Sitz in der ersten Reihe“, fasst er deutlich zusammen.

„Impfpflicht war ein riesiger Sündenfall“
Dengler sieht mit Besorgnis in die Zukunft. „Wir wirtschaften das Land derzeit runter und wir müssen etwas tun, damit sich das ändert.“ Zwischendurch mischt sich Denglers Friseur George ein, der mittlerweile beim Haupthaar abgekommen ist: „Die Jugendlichen wollen nichts mehr arbeiten, weil sie beim AMS genauso viel bekommen wie für 20 Stunden Arbeit.“ Als „riesigen Sündenfall“ bezeichnet Dengler das Ja der NEOS zur Impfpflicht. Zwar gab es innerhalb der Partei nie eine Mehrheit dafür, aber: „Die haben aus Räson, weil Beate das unbedingt wollte, dafür gestimmt.“

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„Traue FPÖ die Absolute zu“
Der Frust würde dazu führen, dass wir „in drei Jahren ein FPÖ Bundespräsident und einen FPÖ Bundeskanzler haben“. Er traue der FPÖ sogar die Absolute zu. Er sei kein „FPÖ-Fresser“, wolle aber mehr wählbares Angebot in der Parteienlandschaft. Dengler könnte sich sogar vorstellen, nochmal eine Partei zu gründen.

Die ganze Sendung „Normal reden mit Katia Wagner“ sehen Sie am Sonntag, 8. November, um 22.15 Uhr auf krone.tv! Schalten Sie ein!

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