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Traditionsklub vor Änderung des Vereinsnamens

Fußball International
07.11.2026 22:14
Wird das bei vielen Fans unbeliebte „Greuther“ aus dem Vereinsnamen gestrichen?
Wird das bei vielen Fans unbeliebte „Greuther“ aus dem Vereinsnamen gestrichen?(Bild: AFP/AFP PHOTO / DAVID EBENER )
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Von krone Sport

Die Fans fordern schon lange eine Umbenennung, bald könnte es wirklich so weit sein: Die SpVgg Greuther Fürth lässt am 8. November über eine Änderung des Vereinsnamens abstimmen. 

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Am Sonntag, 8. November, ist es so weit: Die Fans des Klubs dürfen über die Streichung von „Greuther“ im Vereinsnamen entscheiden. Denn bei Teilen der Anhänger ist dieser Zusatz äußerst unbeliebt. Sie wünschen sich eine Rückkehr zum traditionellen SpVgg Fürth. 

Unter diesem Namen agierte der Traditionsverein ganze 93 Jahre lang, bevor eine Fusion mit der TSV Vestenbergsgreuth im Jahr 1996 der Zusatz „Greuther“ dem bisherigen Namen hinzugefügt wurde. 

Über 164.000 Euro an Spenden
Als SpVgg Greuther Fürth war man seither 29 Jahre in der zweiten oder sogar zeitweise höchsten deutschen Fußball-Liga aktiv. Doch ein Fan-Bündnis arbeitet seit Jahren an einer Namensänderung und hat nun erreicht, dass bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung über die Änderung abgestimmt werden kann. 

Für eine Umbenennung braucht es eine Dreiviertelmehrheit aller Stimmberechtigten. Dass es den Fans Ernst mit der Angelegenheit ist, zeigt sich bereits daran, dass man schon über 164.000 Euro an Spenden für eventuell entstehende Kosten aufgrund einer Namensänderung gesammelt hat. 

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