Traditionsklub vor Änderung des Vereinsnamens

Die Fans fordern schon lange eine Umbenennung, bald könnte es wirklich so weit sein: Die SpVgg Greuther Fürth lässt am 8. November über eine Änderung des Vereinsnamens abstimmen.
Am Sonntag, 8. November, ist es so weit: Die Fans des Klubs dürfen über die Streichung von „Greuther“ im Vereinsnamen entscheiden. Denn bei Teilen der Anhänger ist dieser Zusatz äußerst unbeliebt. Sie wünschen sich eine Rückkehr zum traditionellen SpVgg Fürth.
Unter diesem Namen agierte der Traditionsverein ganze 93 Jahre lang, bevor eine Fusion mit der TSV Vestenbergsgreuth im Jahr 1996 der Zusatz „Greuther“ dem bisherigen Namen hinzugefügt wurde.
Über 164.000 Euro an Spenden
Als SpVgg Greuther Fürth war man seither 29 Jahre in der zweiten oder sogar zeitweise höchsten deutschen Fußball-Liga aktiv. Doch ein Fan-Bündnis arbeitet seit Jahren an einer Namensänderung und hat nun erreicht, dass bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung über die Änderung abgestimmt werden kann.
Für eine Umbenennung braucht es eine Dreiviertelmehrheit aller Stimmberechtigten. Dass es den Fans Ernst mit der Angelegenheit ist, zeigt sich bereits daran, dass man schon über 164.000 Euro an Spenden für eventuell entstehende Kosten aufgrund einer Namensänderung gesammelt hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.