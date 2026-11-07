Traditionsklub vor Änderung des Vereinsnamens

Über 164.000 Euro an Spenden

Als SpVgg Greuther Fürth war man seither 29 Jahre in der zweiten oder sogar zeitweise höchsten deutschen Fußball-Liga aktiv. Doch ein Fan-Bündnis arbeitet seit Jahren an einer Namensänderung und hat nun erreicht, dass bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung über die Änderung abgestimmt werden kann.