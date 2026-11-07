Wohnungstür eingetreten und Pfefferspray versprüht

Vier Klagenfurter wurden festgenommen – sie sind verdächtig sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung verschafft zu haben, dort Pfefferspray versprüht und zwei Personen bedroht zu haben.
Die vier Klagenfurter – drei Männer und eine Frau hatten sich kurz vor ein Uhr morgens am Samstag gewaltsam Zutritt zur Wohnung eines 34-jährigen Mannes und einer Frau (32) verschafft.
Sie hatten die Wohnungstüre des Mehrparteienwohnhauses gewaltsam eingetreten haben. Die zwei Klagenfurter in der Wohnung haben die vier Täter gefährlich bedroht und in Furcht versetzt.
Dem noch nicht genug: Die Tobenden hatten in der Wohnung außerdem Pfefferspray versprüht, wodurch die Inhaber unbestimmten Grades verletzt wurden. Die Verdächtigen haben des Weiteren eine kleine geringe Menge Bargeld aus der Wohnung gestohlen.
Noch beim Verlassen des Wohnhauses wurden die vier Verdächtigen aber bereits von der Polizei aufgehalten. Sie wurden festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Dem gewaltsamen Hausfriedensbruch dürfte ein Streit im Suchtgiftmilieu vorausgegangen sein.
Nach Abschluss aller Einvernahmen wurden die Verdächtigen aus der Haft entlassen und auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.
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