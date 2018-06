USA fahren schnellsten Supercomputer der Welt hoch

Wie potent der neue Supercomputer aus den USA in der Praxis wirklich ist und wie er im Vergleich zu seinen Rivalen auf der ganzen Welt abschneidet, wird sich in wenigen Wochen zeigen. Dann erscheint die neueste Ausgabe der halbjährlich veröffentlichten Top500-Liste der weltweit schnellsten Supercomputer. Die Liste wurde seit Jahren von Chinas 125-Petaflops-Rechner Sunway Taihu Light dominiert. Legen die Chinesen nicht ordentlich nach, verlieren sie den ersten Platz diesmal an die USA.