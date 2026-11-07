Böller explodiert in Hand: Bub schwer verletzt

Der Neujahrswechsel ist zwar noch in eher weiter Ferne, in Wörgl im Tiroler Bezirk Kufstein kam es jedoch schon am Samstag zu einem fürchterlichen Unfall mit einem Feuerwerkskörper. In der Hand eines Buben (11) explodierte ein Böller, wodurch mehrere Finger und der Daumen teilamputiert wurden.