Bitter! ÖEHV-Frauen verlieren gegen Deutschland

Im Schlussdrittel kämpfte das rot-weiß-rote Team um einen historischen Erfolg. Die Österreicherinnen überstanden deutsche Druckphasen und ihre erste Unterzahl und brachten im Finish für Luggin eine sechste Feldspielerin. Die Deutschen nutzten das leere Tor zur Entscheidung durch Jobst-Smith (59.). „Das war nicht gut genug von uns. Wir haben absolut verdient verloren. Über 60 Minuten haben wir nicht ins Spiel gefunden. Deutschland hat uns in der offensiven Zone komplett zugemacht. Heute haben wir nicht das abrufen können, was wir uns erhofft haben“, erklärte Meixner.