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Eishockey A-WM

Bitter! ÖEHV-Frauen verlieren gegen Deutschland

Eishockey
07.11.2026 21:45
Beherzter Auftritt ohne Belohnung für Österreichs Eishockey-Frauenteam.
Beherzter Auftritt ohne Belohnung für Österreichs Eishockey-Frauenteam.(Bild: AP/Petr David Josek)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Eishockey-Frauenteam ist auch im zweiten Spiel bei einer A-Weltmeisterschaft leer ausgegangen. Die Österreicherinnen lieferten Deutschland am Samstag in Esbjerg einen beherzten Abwehrkampf, mussten sich aber verdientermaßen mit 0:2 (0:0,0:1,0:1) geschlagen geben. Die herausragende Torfrau Selma Luggin verhinderte mit vielen Paraden eine höhere Niederlage. Nach einem Tag Pause wartet am Montag Olympiasieger und WM-Titelverteidiger USA.

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„Das tut sehr weh, wir haben uns viel mehr vorgenommen. Gestern (1:4 gegen Tschechien) haben wir besser gespielt, wir dachten, wir können das Tempo mitnehmen, aber das haben wir nicht umsetzen können“, erklärte Luggin im ORF-Interview. „Wir haben Fehler gemacht, die ich so nicht kenne von der Mannschaft. Deutschland hat ein schnelles Tempo gespielt, trotzdem haben wir ihnen mehr gegeben, als notwendig war“, meinte die Torhüterin selbstkritisch. „Das war die Partie, die wir sicher gewinnen wollten.“

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Das ÖEHV-Team, das anstelle des erkrankten Teamchefs Alexander Bröms von der kanadischen Co-Trainerin Rachel Flanagan gecoacht wurde, stand gegen die favorisierten Deutschen von Beginn weg schwer unter Druck. Der Weltranglisten-Siebente, seit zehn Jahren fixer Bestandteil der A-WM, war klar spielbestimmend und entwickelte viel Druck auf das Tor von Luggin. Die Torhüterin der Sabres St. Pölten war aber ein souveräner Rückhalt und rettete ihrem Team ein 0:0 in die erste Pause.

Doppelpack durch Jobst-Smith
Die Österreicherinnen kamen erst in der 10. Minute zum ersten Torschuss. Die Aufsteigerinnen waren auch im Mitteldrittel meist in der eigenen Zone mit viel Defensivarbeit beschäftigt. Mit einer tollen Parade konnte Luggin (27.) noch einen Rückstand verhindern, kurz darauf brach Katharina Jobst-Smith aber den Bann (28.). Kapitänin Anna Meixner und Co. schafften gegen das intensive deutsche Forechecking nur selten Entlastung, hielten das Spiel aber offen.

Im Schlussdrittel kämpfte das rot-weiß-rote Team um einen historischen Erfolg. Die Österreicherinnen überstanden deutsche Druckphasen und ihre erste Unterzahl und brachten im Finish für Luggin eine sechste Feldspielerin. Die Deutschen nutzten das leere Tor zur Entscheidung durch Jobst-Smith (59.). „Das war nicht gut genug von uns. Wir haben absolut verdient verloren. Über 60 Minuten haben wir nicht ins Spiel gefunden. Deutschland hat uns in der offensiven Zone komplett zugemacht. Heute haben wir nicht das abrufen können, was wir uns erhofft haben“, erklärte Meixner.

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