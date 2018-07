„GRIP“: Brutal schneller Battle-Racer angespielt

Ehemalige „Rollcage“-Entwickler an Bord

Mit „GRIP“ will das Entwicklerstudio Caged Element, in dem auch ehemalige „Rollcage“-Entwickler arbeiten, dieses Spielgefühl wieder zurückbringen. Am PC in einer Early-Access-Betaversion auf Steam bereits spielbar, will man das Spiel im Herbst auch für PS4, Xbox und Nintendo Switch veröffentlichen. Wir hatten bei einem Treffen mit den Entwicklern in Wien schon Gelegenheit, einen ersten Blick auf die PC-Version zu werfen.