Wer psychisch krank ist, wird eher internetsüchtig

Ab wann die Internetnutzung krankhaft - jüngst wurde Online-Spielsucht in den Krankheitenkatalog der Weltgesundheitsorganisation WHO aufgenommen - ist, könne jedoch nicht in Stunden gemessen werden. Erste Warnsignale seien sozialer Rückzug, plötzlicher Leistungsabfall in der Schule, Schlafstörungen oder das Aufgeben von bisher regelmäßig ausgeübten Freizeitaktivitäten.