Moto Z3 Play: Modul-Smartphone mit 18:9-Display

Bis zu 40 Stunden Laufzeit mit Zusatz-Akku

Wer möglichst lange Laufzeit aus dem Gerät schinden will, kann ihm diesbezüglich auf die Sprünge helfen: Serientypisch bietet das Gerät an der Rückseite einen Magnetanschluss, über den allerlei Erweiterungsmodule angeschlossen werden können. Eines davon ist ein Zusatz-Akku, mit dem das Gerät - in Kombination mit dem internen Akku - genug Saft für 40 Stunden Betrieb haben soll.