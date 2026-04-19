Muslic und Ljubicic mit Schalke vor dem Aufstieg

Der oberösterreichische Trainer Miron Muslic und der Wiener Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic haben mit FC Schalke 04 den Aufstieg in die deutsche Fußball-Bundesliga in Reichweite.
Die Gelsenkirchner eroberten am Sonntag mit einem hochverdienten 4:1-Heimsieg gegen Preußen Münster die Tabellenführung in der 2. Liga zurück und haben vier Runden vor Saisonende sechs Punkte Vorsprung auf Rang drei, der zur Relegation berechtigt. Ljubicic spielte bei den Siegern durch.
Zehn Spiele ungeschlagen
Schalke ist seit zehn Spielen ungeschlagen und gastiert nächsten Sonntag im großen Schlager beim drei Punkte zurückliegenden Tabellenzweiten SC Paderborn.
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