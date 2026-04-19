Muslic und Ljubicic mit Schalke vor dem Aufstieg

Die Gelsenkirchner eroberten am Sonntag mit einem hochverdienten 4:1-Heimsieg gegen Preußen Münster die Tabellenführung in der 2. Liga zurück und haben vier Runden vor Saisonende sechs Punkte Vorsprung auf Rang drei, der zur Relegation berechtigt. Ljubicic spielte bei den Siegern durch.