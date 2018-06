Strom per Laser: Roboter-Fliege flattert drahtlos

Flugroboter in Insektengröße könnten in Zukunft dabei helfen, zeitraubende Aufgaben wie die Überwachung des Pflanzenwachstums auf Feldern oder das Ausspähen von Gaslecks zu erledigen. Aufgrund ihrer geringen Größe wären sie kostengünstig herzustellen und und an Orten einsetzbar, die für größere Drohnen unzugänglich sind.