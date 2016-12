Smarter Lautsprecher als "Zeuge" in einem Mordfall

Zugetragen hat sich der Fall bereits im November 2015. Die Polizei fand in einer Wohnung in der Kleinstadt Bentonville einen Toten und stellte fest, dass sich am Tatort smarte Geräte befanden. Wie das IT- Portal "The Verge" berichtet, fanden die Ermittler neben einem "Nest"- Thermostat und einer vernetzten Honeywell- Alarmanlage auch Amazons intelligenten Lautsprecher Echo am Tatort.

Vernetzte Geräte werden zu Zeugen

Noch vor ein paar Jahren wäre wohl kein Ermittler auf die Idee gekommen, einen Lautsprecher als "Zeugen" in einem Mordfall zu sehen. Doch die Welt steht an der Schwelle zum Zeitalter des Internets der Dinge.

Und in dieser neuen Ära kann im Grunde jedes Gerät Informationen darüber sammeln, was um es herum geschieht. So auch Amazons Echo- Lautsprecher.

Die Polizei fragte beim Online- Händler an, ob dieser sie mit Audio- Mitschnitten, Niederschriften oder anderen Aufzeichnungen aus dem Lautsprecher versorgen könne. Um sich ein besseres Bild von ihm zu machen, forderten die Polizisten auch den Bestellverlauf und Kontoinformationen des Verdächtigen.

Polizei beschlagnahmte Lautsprecher

Der Online- Händler gab dem Bericht zufolge zumindest Teile der Informationen heraus, allerdings keine Daten aus dem Echo- Lautsprecher. Vonseiten Amazons heißt es: "Amazon gibt keine Kundendaten heraus, wenn es keine gültige und bindende rechtliche Aufforderung gibt, die uns korrekt zugestellt wurde."

Die Daten beschaffte sich die Polizei letztlich selbst: Sie beschlagnahmte den vernetzten Lautsprecher und extrahierte Daten aus dem internen Speicher. Was genau man dort gefunden hat, wird sich erst zeigen, wenn es zum Prozess kommt. Die Daten aus dem Echo- Speaker könnten in dem Fall aber von größtem Wert sein.

Amazon selbst legt Wert auf die Feststellung, dass der smarte Lautsprecher nur dann aufnimmt, wenn man ihn zuvor mit dem Signalwort "Alexa" aktiviert. Das bedeutet aber auch, dass er permanent nach seinem Signalwort lauscht, das Mikrofon also immer angeschaltet sein muss.