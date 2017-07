Breitbandförderung: Provider- Interesse lässt nach

"Insgesamt profitieren bereits 560.000 Österreicherinnen und Österreicher von Förderzusagen", rechnete SPÖ- Infrastrukturminister Jörg Leichtfried am Freitag in einer Aussendung vor.

Leerverrohrungen für die Gemeinden waren diesmal nicht ausgeschrieben, so das Infrastrukturministerium. Fördergelder, die nicht abgeholt wurden, stehen in kommenden Ausschreibungen erneut zur Verfügung. Derzeit läuft die Ausschreibung des Programms "Connect", in dem Klein- und Mittelbetriebe sowie Schulen an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

Bisher hat das Infrastrukturministerium aus der Breitbandmilliarde Förderzusagen über insgesamt 204 Millionen Euro vergeben, größter Nutznießer war - wie erwartet - der Marktführer Telekom Austria. Wobei sich die Mobilfunknetzbetreiber die Breitbandmilliarde ohnehin selbst bezahlt haben. Sie stammt aus der zwei Milliarden schweren Versteigerung von Funklizenzen, für die alle drei Netzbetreiber (A1/Telekom, T- Mobile und "3") mitgeboten haben.