Jaguar E-Pace: Darum ist er schwer in Ordnung

E-Pace. Man könnte auch sagen: E(voque)-Pace

Der Jaguar E-Pace basiert auf der Architektur des Range Rover Evoque, Land Rovers absolutem Bestseller. Diese wurde allerdings mit allerlei neuen Errungenschaften aufgewertet. So stammt die famose Mehrlenker-Hinterachse aus dem Jaguar F-Pace, während (optional) der "Active Driveline"-Allradantrieb mit zwei (!) Lamellenkupplungen an der Hinterachse vom Evoque übernommen wurde. Nachteil an der Evoque-Architektur: Sie besteht zum Großteil aus Stahl, und Stahl ist schwer. Daher bringt der mit 4,40 Meter Länge recht kompakte E-Pace rund 100 Kilogramm mehr auf die Waage als sein großer Bruder, der F-Pace (obwohl Motorhaube, Dach und Heckklappe aus Aluminium bestehen, was insgesamt 40 kg einspart). Und wenn wir gerade beim Vergleichen sind: Ein BMW X1 oder X2 ist nochmals etwa 150 kg leichter. Konkret: Der frontgetriebene Einstiegsdiesel wiegt 1700 kg nach DIN.

Trotzdem betont Jaguar die sportlichen Qualitäten des E-Pace, die sie ihm schon rein optisch auch in die Karosserie geschnitten haben. Seine Dachlinie verläuft eher Coupé- als SUV-like, die tropfenförmige Grafik der Seitenscheiben erinnert ebenso an das F-Type-Coupé wie die LED-Heckleuchten. Nur von vorne wirkt das Kompakt-SUV eher wie ein Baby-Jaguar, trotz der serienmäßigen LED-Scheinwerfer, die sich ebenfalls am F-Type orientieren (LED-Matrix-Scheinwerfer sind optional).