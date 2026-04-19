LH Mattle: „Sperren in Tirol keine Spitäler zu!“

Die Ideen zwischen Bund und Ländern dazu gehen bislang weit auseinander. Zuletzt hat ÖGK-Chef Peter McDonald zu Beginn des Jahres Reformen im Gesundheitswesen eingefordert und gemeint: Ohne Spitalsschließungen werde es nicht gehen. „Es geht bei der Reformpartnerschaft nicht darum, blind Zuständigkeiten von A nach B zu verschieben, sondern Aufgaben besser zu erledigen und Kompetenzen und Finanzmittel entsprechend zuzuordnen. Klar ist, dass Länder und Gemeinden das Ohr näher an den Bürgern haben und deshalb bei essenziellen Fragen wie der regionalen Versorgung durch Krankenhäuser besondere Verantwortung tragen. Wie man auf die Idee kommt, die Schließung von Krankenhäusern als Reform zu verkaufen, ist mir schleierhaft. Ich bin im Rahmen der Reformpartnerschaft bekanntlich motiviert, kompromiss- und reformbereit. Es gibt aber eine klare rote Linie: Es wird kein Tiroler Krankenhaus zusperren!“