Mann mit 1,86 Promille bedroht Bub (13) und Vater

Die Polizisten reagierten sofort und gingen hinaus. Dort trafen sie auf einen Mann, auf den die Beschreibung passte. Der 35-jährige Österreicher verhielt sich nach der Ansprache ruhig und kooperativ gegenüber den Beamten. Bei der Durchsuchung wurde in seiner vorderen Hosentasche aber ein schwarzes Klappmesser gefunden. Er gab an, es zum eigenen Schutz getragen zu haben, so die Polizei am Sonntag.