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Mit Klappmesser

Mann mit 1,86 Promille bedroht Bub (13) und Vater

Wien
19.04.2026 11:25
Der Mann soll einen 13-jährigen Bub und seinen Vater bedroht haben (Symbolbild).
Der Mann soll einen 13-jährigen Bub und seinen Vater bedroht haben (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schock am Samstag in Wien-Brigittenau: Ein Mann soll am helllichten Tag einen 13-jährigen Buben und dessen Vater mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei stellte den Verdächtigen und fand bei ihm ein Klappmesser. Der Mann dürfte zuvor tief ins Glas geschaut haben: Ein Alkotest ergab 1,86 Promille.

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Eine Frau stürmte gegen 13 Uhr völlig aufgelöst in die Polizeiinspektion Vorgartenstraße und alarmierte die Beamten: Vor der Tür soll ein Mann Passanten mit einem Messer bedrohen.

Die Polizisten reagierten sofort und gingen hinaus. Dort trafen sie auf einen Mann, auf den die Beschreibung passte. Der 35-jährige Österreicher verhielt sich nach der Ansprache ruhig und kooperativ gegenüber den Beamten. Bei der Durchsuchung wurde in seiner vorderen Hosentasche aber ein schwarzes Klappmesser gefunden. Er gab an, es zum eigenen Schutz getragen zu haben, so die Polizei am Sonntag.

13-jährigen Buben bedroht
Brisant: Zuvor soll der Mann einen 13-jährigen Buben, der mit seinem Hund vor einem Lebensmittelgeschäft auf seinen Vater wartete, mit dem Messer bedroht haben. Auch dem Vater soll er die Waffe unter die Nase gehalten haben, als dieser auf die Situation aufmerksam wurde und seinen Sohn verteidigen wollte.

Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen, zudem wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Ein Alkovortest ergab 1,86 Promille. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

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