Telegram-Messenger im Iran nun offiziell verboten

Mehrheit der Iraner ist auf Telegram

Mehr als die Hälfte der 80 Millionen Iraner benutzt die App - nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern auch für Geschäfte. Ärzte schicken ihren Patienten sogar Laborergebnisse via Telegram. Besonders in den Großstädten heißt es seit Jahren nicht mehr: „Ich rufe an“, sondern „Ich schicke was auf Telegram“.