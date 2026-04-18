„Das war dumm von mir – ich musste ihn halten!“

Nach einem Foul von Goalie Mirel Kahrimanovic zeigte Schiedsrichter Andreas Peitler auf den Elfmeterpunkt. Und was folgte, war eine wirklich kuriose Szene. Der eingewechselte Tom Pertl scheiterte mit seinem Strafstoß zunächst an Kahrimanovic und knallte den Ball im Nachschuss aus wenigen Metern an die Latte. „Die Aktion war dumm von mir – ich musste den Ball halten“, sagte Goalie Kahrimanovic nach der Partie. Wohl wissend, dass ihm bei Pertls Fehlschuss auch die Glücksgöttin hold war.