Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Irre Szene im Video

„Das war dumm von mir – ich musste ihn halten!“

Sport
18.04.2026 19:01
Der Bischofshofen Sportklub 1933 feierte am Samstag einen verdienten Heimsieg.
Der Bischofshofen Sportklub 1933 feierte am Samstag einen verdienten Heimsieg.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Das Salzburg-Derby in der Regionalliga West am Samstag war am Ende eine klare Sache. Der Bischofshofen Sportklub 1933 schlug den SV Wals-Grünau vor magerer Kulisse. Eine kuriose Szene, die auf Video festgehalten wurde, sorgte für Aufsehen. 

0 Kommentare

Wer hätte das gedacht? Das Derby in der Regionalliga West zwischen Bischofshofen und Wals-Grünau wurde am Samstag eine klare Sache. Die formstarken Hausherren aus dem Pongau gewannen vor offiziell 150 Zuschauern – sehr dürftig, vor allem für ein Derby – mit 3:0 und wiesen die ebenfalls gut aufgelegten Gäste aus dem Flachgau hochverdient in die Schranken.

Dabei sah es nach den ersten 45 Minuten so aus, als würde das Spiel am Ende in die Richtung der Grünauer gehen. „Da müssen wir führen. Dann haben wir es leider verschenkt“, sagte Trainer Bernhard Huber Rieder. 

„Wir waren brutal effizient“
Die Bischofshofener Umstellungen in der Pause trugen Früchte. „Wir waren dann brutal effizient“, freute sich Coach Sean Caldwell. Erst traf Anid Hasanovic zum 1:0 (54.), dann stellte Filip Zaric die vermeintliche Vorentscheidung her – 2:0 (59.). Vermeintlich, weil die Gäste in weiterer Folge die Riesenchance zum Anschlusstreffer geschenkt bekamen. 

Nach einem Foul von Goalie Mirel Kahrimanovic zeigte Schiedsrichter Andreas Peitler auf den Elfmeterpunkt. Und was folgte, war eine wirklich kuriose Szene. Der eingewechselte Tom Pertl scheiterte mit seinem Strafstoß zunächst an Kahrimanovic und knallte den Ball im Nachschuss aus wenigen Metern an die Latte. „Die Aktion war dumm von mir – ich musste den Ball halten“, sagte Goalie Kahrimanovic nach der Partie. Wohl wissend, dass ihm bei Pertls Fehlschuss auch die Glücksgöttin hold war.  

Lesen Sie auch:
Thalgau bejubelte am Freitag einen klaren Sieg gegen Schwarzach. 
Gala bei Kantersieg
Trainer adelt Matchwinner: „Ein Ausnahmespieler“
17.04.2026

Praktisch im Gegenzug sorgte Karim Hassanin für das 3:0 und die endgültige Entscheidung (81.). Mit dem vollen Erfolg kletterte der BSK auf den fünften Rang und hält nach 24 Partien bei 42 Punkten. Der SV Wals-Grünau verzeichnet bei zwei Spielen weniger 30 Punkte. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
18.04.2026 19:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
294.368 mal gelesen
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
147.091 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
142.164 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
2041 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
999 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Außenpolitik
Iranische Kanonenboote schießen auf Tankschiff
997 mal kommentiert
Einem britischen Bericht zufolge haben iranische Kanonenboote in der Straße von Hormuz auf einen ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf