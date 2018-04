Iran will Kommunikations-App Telegram sperren

Auch auf den sozialen Medien wurde das Telegram-Verbot von Iranern harsch kritisiert. Einen Twitter-User erinnerte das Verbot an das sarkastische persische Sprichwort, dass man zu komplizierte mathematische Formeln am besten einfach ausradieren sollte. „Schon wieder ein peinliches Eigentor“, twitterte ein anderer Iraner. Er erinnerte die politische Führung an das Verbot von Satellitenfernsehen mit dem Ergebnis, dass auf fast allen Dächern der Republik nun Satellitenschüssel installiert seien.