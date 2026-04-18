Marathon-Wochenende startet mit fulminantem Rekord

Vom Start weg gab die Vorarlbergerin Vollgas, galoppierte als einzige Frau fast mit den schnellsten Herren mit. „Das hat sich gleich richtig schnell angefühlt“, strahlte Redlinger über die ersten bergab führenden Meter. „Da dachte ich noch, das wird gleich anstrengend, aber hab mich einfach immer wieder an Läufer drangehängt.“ Dazu beflügelte sie die sensationelle Stimmung entlang der Strecke. „So etwas hat man natürlich nicht bei jedem Rennen.“