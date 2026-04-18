Marathon-Wochenende startet mit fulminantem Rekord

Was für ein Auftakt für den Vienna City Marathon! Lisa Redlinger sorgte nicht nur für den ersten Damen-Sieg über 5 Kilometer im Rahmen dieses Events, sie sorgte auf der Wiener Ringstraße gleich für einen österreichischen Rekord. In 15:34 Minuten unterbot sie die Zeit von Carina Reicht um sechs Sekunden.
Vom Start weg gab die Vorarlbergerin Vollgas, galoppierte als einzige Frau fast mit den schnellsten Herren mit. „Das hat sich gleich richtig schnell angefühlt“, strahlte Redlinger über die ersten bergab führenden Meter. „Da dachte ich noch, das wird gleich anstrengend, aber hab mich einfach immer wieder an Läufer drangehängt.“ Dazu beflügelte sie die sensationelle Stimmung entlang der Strecke. „So etwas hat man natürlich nicht bei jedem Rennen.“
Bis auf die Zielgerade konnte Redlinger ihr Tempo durchziehen, letztlich rannte sie in 15:34 sogar sechs Sekunden schneller als die bisherige Rekordhalterin Carina Reicht, verwies Cordula Lassacher in ebenfalls bemerkenswerten 15:57 auf den zweiten Rang. „Mein Ziel war der Sieg, dass es so eine Zeit wird, ist sensationell“, freute sich Redlinger, die erst in der Vorwoche die drittschnellste rot-weiß-rote Zeit über 10 Kilometer erzielt hatte.
Dabei ist Redlinger keine Profi-Athletin. Die 23-Jährige, die großteils in St. Gallen in der Schweiz trainiert, hat eine eigene Digitalfirma, die sie mit ihrem Freund gegründet hatte. Worunter das Training freilich leidet. Dennoch hat sie klare Ziele. Bei der EM in Birmingham im August will sie die 5000 Meter laufen.
Rattinger bei Herren vorne
Bei den Herren legte Tobias Rattinger ein unwiderstehliches Solo hin, blieb in 14:21 nur vier Sekunden über dem Streckenrekord von Timo Hinterndorfer vom Vorjahr. „Von der Leistung her war das nicht ganz so gut wie meine Bestzeit in Monaco in diesem Jahr, aber von der Stimmung her, war es heute einfach grandios“, freute er sich.
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