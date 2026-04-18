Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sieg für Redlinger

Marathon-Wochenende startet mit fulminantem Rekord

Sport-Mix
18.04.2026 21:16
(Bild: Olaf Brockmann)
Porträt von Gernot Bachler
Von Gernot Bachler

Was für ein Auftakt für den Vienna City Marathon! Lisa Redlinger sorgte nicht nur für den ersten Damen-Sieg über 5 Kilometer im Rahmen dieses Events, sie sorgte auf der Wiener Ringstraße gleich für einen österreichischen Rekord. In 15:34 Minuten unterbot sie die Zeit von Carina Reicht um sechs Sekunden.

0 Kommentare

Vom Start weg gab die Vorarlbergerin Vollgas, galoppierte als einzige Frau fast mit den schnellsten Herren mit. „Das hat sich gleich richtig schnell angefühlt“, strahlte Redlinger über die ersten bergab führenden Meter. „Da dachte ich noch, das wird gleich anstrengend, aber hab mich einfach immer wieder an Läufer drangehängt.“ Dazu beflügelte sie die sensationelle Stimmung entlang der Strecke. „So etwas hat man natürlich nicht bei jedem Rennen.“

Bis auf die Zielgerade konnte Redlinger ihr Tempo durchziehen, letztlich rannte sie in 15:34 sogar sechs Sekunden schneller als die bisherige Rekordhalterin Carina Reicht, verwies Cordula Lassacher in ebenfalls bemerkenswerten 15:57 auf den zweiten Rang. „Mein Ziel war der Sieg, dass es so eine Zeit wird, ist sensationell“, freute sich Redlinger, die erst in der Vorwoche die drittschnellste rot-weiß-rote Zeit über 10 Kilometer erzielt hatte.

Cordula Lassacher wurde wie im Vorjahr Zweite.
Cordula Lassacher wurde wie im Vorjahr Zweite.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Dabei ist Redlinger keine Profi-Athletin. Die 23-Jährige, die großteils in St. Gallen in der Schweiz trainiert, hat eine eigene Digitalfirma, die sie mit ihrem Freund gegründet hatte. Worunter das Training freilich leidet. Dennoch hat sie klare Ziele. Bei der EM in Birmingham im August will sie die 5000 Meter laufen.

Rattinger bei Herren vorne
Bei den Herren legte Tobias Rattinger ein unwiderstehliches Solo hin, blieb in 14:21 nur vier Sekunden über dem Streckenrekord von Timo Hinterndorfer vom Vorjahr. „Von der Leistung her war das nicht ganz so gut wie meine Bestzeit in Monaco in diesem Jahr, aber von der Stimmung her, war es heute einfach grandios“, freute er sich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
18.04.2026 21:16
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
295.489 mal gelesen
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
159.849 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
144.463 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
2160 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Außenpolitik
Iranische Kanonenboote schießen auf Tankschiff
1066 mal kommentiert
Einem britischen Bericht zufolge haben iranische Kanonenboote in der Straße von Hormuz auf einen ...
Außenpolitik
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
810 mal kommentiert
Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Mehr Sport-Mix
Emotionales Posting
Nach 10 Jahren: Liebes-Aus bei Weltmeisterin
Sieg für Redlinger
Marathon-Wochenende startet mit fulminantem Rekord
Ganz spezieller Lauf
Helge Payer: „So wild wie heuer war es noch nie“
Krone Plus Logo
Musikverein bebte
Marathonläufer spielten mit Wiener Symphonikern
Scharfetter out
Österreich droht medaillenlose Judo-EM

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf