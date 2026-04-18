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Quali abgebrochen

Horror-Crash! 66-Jähriger stirbt auf Nürburgring

Motorsport
18.04.2026 20:22
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Jan Brucke)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Tödlicher Unfall beim ersten Rennen des 24h-Qualifyings am Nürburgring! Wie die Rennleitung Samstagabend mitteilte, ist der 66-jährige Juha Miettinen infolge eines heftigen Massen-Crash verstorben.

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Sechs weitere Fahrer, die ebenfalls in den Unfall im Streckenabschnitt Kolstertal involviert waren, wurden in den umliegenden Krankenhäusern versorgt, sind aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Das Rennen wurde nach umfangreichen medizischen Arbeiten und einer längeren Unterbrechung schließlich abgebrochen. Der Veranstalter nahm auch den Livestream auf YouTube offline.

Traurige Mitteilung
Um 20 Uhr teilte die Rennleitung mit, dass Juha Miettinen den Unfall nicht überlebte. Der 66-jährige Schwede verstarb nach erfolgter Bergung und Reanimationsversuchen im Medical-Center seinen schweren Verletzungen.

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