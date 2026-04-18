Remis gegen Deutschland „fühlt sich wie Sieg an“

Annabel Schasching (ÖFB-Kapitänin): „Ich bin stolz und überglücklich, das Erfolgserlebnis tut jeder Einzelnen gut. Wir sind 90 Minuten lang geschlossen aufgetreten, was die letzten Spiele immer unser Problem war. Das Glück war manchmal auch auf unserer Seite, sie sind immer wieder stark über Umschaltaktionen gekommen. Der Punkt ist superwichtig, aber wir wussten, dass es so oder so gegen Norwegen und Slowenien entschieden wird. Da müssen wir defensiv genauso eine Leistung abrufen und in den Umschaltmomenten einfach noch ein bisschen detaillierter sein, um dann auch wieder einmal zum Torerfolg zu kommen.“