Remis gegen Deutschland „fühlt sich wie Sieg an“

Österreichs Fußball-Frauen holten am Samstag in der WM-Qualifikation einen historischen Punkt gegen Deutschland. Hier gibt es die Stimmen zum Spiel.
Alexander Schriebl (ÖFB-Teamchef): „Der Punkt fühlt sich wie ein Sieg an, weil es das erste Mal ist. Wir haben so viel investiert in den letzten Spielen, es freut mich irrsinnig für die Mädels, dass es geglückt ist. Heute war es in erster Linie wichtig, im Spiel gegen den Ball gut zu arbeiten. Verbesserungsbedarf sehe ich im Spiel mit dem Ball, da müssen wir noch cooler und mutiger auftreten.“
Annabel Schasching (ÖFB-Kapitänin): „Ich bin stolz und überglücklich, das Erfolgserlebnis tut jeder Einzelnen gut. Wir sind 90 Minuten lang geschlossen aufgetreten, was die letzten Spiele immer unser Problem war. Das Glück war manchmal auch auf unserer Seite, sie sind immer wieder stark über Umschaltaktionen gekommen. Der Punkt ist superwichtig, aber wir wussten, dass es so oder so gegen Norwegen und Slowenien entschieden wird. Da müssen wir defensiv genauso eine Leistung abrufen und in den Umschaltmomenten einfach noch ein bisschen detaillierter sein, um dann auch wieder einmal zum Torerfolg zu kommen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.