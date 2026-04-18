„Muss nun wohl unpopuläre Entscheidungen treffen!“

Das lange, lange Warten des WAC auf das so dringend benötigte Erfolgserlebnis, den so heiß ersehnten „Dreier“ – es geht weiter! Auf 131 (!) sieglose Tage blickte man am Samstagabend schon zurück – und nach dem 0:0 gegen Blau-Weiß Linz kommen bis Dienstag, bis zum „Retourspiel“ in Linz, auf jeden Fall noch drei Tage dazu.