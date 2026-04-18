„Muss nun wohl unpopuläre Entscheidungen treffen!“

Auch gegen Blau-Weiß Linz reichte es für die „Wölfe“ nur zu einem 0:0! Coach Silberberger haut auf den Tisch, nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Aber: Einen Mann sieht er im Sommer in den USA! Und: In der Lavanttal-Arena gab‘s einen kurzen medizinischen Notfall und auch ein Abstiegsgespenst geisterte herum.
Das lange, lange Warten des WAC auf das so dringend benötigte Erfolgserlebnis, den so heiß ersehnten „Dreier“ – es geht weiter! Auf 131 (!) sieglose Tage blickte man am Samstagabend schon zurück – und nach dem 0:0 gegen Blau-Weiß Linz kommen bis Dienstag, bis zum „Retourspiel“ in Linz, auf jeden Fall noch drei Tage dazu.
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