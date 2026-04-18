Global Champions Tour: Lipizzaner vor Gloriette

Dafür kam es jetzt zu geheimen Videodreharbeiten im Vorfeld bei der Gloriette, wobei sich Klima (selbst ehemalige Hofreitschulen-Chefin) mit Alexandra Kaszay, der aktuellen Amtsinhaberin, traf – und die „Krone“ durfte Mäuschen spielen. „Es erfüllt mich mit großer Freude, die Lipizzaner in dieser einzigartigen Kulisse von Schloss Schönbrunn zu wissen. Die Verbindung aus jahrhundertealter Reitkunst und diesem historischen Ort ist etwas zutiefst Besonderes“, so Klima.