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Global Champions Tour: Lipizzaner vor Gloriette

Adabei Österreich
18.04.2026 20:00
Managerin Sonja Klima wärmt sich bereits für die Longines Global Champions Tour im Herbst auf.
Managerin Sonja Klima wärmt sich bereits für die Longines Global Champions Tour im Herbst auf.(Bild: Julia Kent)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Aufwärmen für die Longines Global Champions Tour im Herbst in Wien: Managerin Sonja Klima und Hofreitschulen-Chefin Alexandra Kaszay mit Videodreh und großen Plänen.

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Auch heuer verwandelt sich Schönbrunn zum wohl exklusivsten Treff für Reitsport-Fans, wenn Sonja Klima zum Wien-Stopp der Longines Global Champions Tour 2026 (von 24. 9. bis 27. 9.) lädt. Überraschung inklusive, denn am ersten Abend gibt es einen exklusiven Auftritt der Spanischen Hofreitschule.

Managerin Sonja Klima wärmt sich bereits für die Longines Global Champions Tour im Herbst auf.
Managerin Sonja Klima wärmt sich bereits für die Longines Global Champions Tour im Herbst auf.(Bild: Julia Kent)

Dafür kam es jetzt zu geheimen Videodreharbeiten im Vorfeld bei der Gloriette, wobei sich Klima (selbst ehemalige Hofreitschulen-Chefin) mit Alexandra Kaszay, der aktuellen Amtsinhaberin, traf – und die „Krone“ durfte Mäuschen spielen. „Es erfüllt mich mit großer Freude, die Lipizzaner in dieser einzigartigen Kulisse von Schloss Schönbrunn zu wissen. Die Verbindung aus jahrhundertealter Reitkunst und diesem historischen Ort ist etwas zutiefst Besonderes“, so Klima.

Sonja Klima und Alexandra Kaszay mit Vorfreude auf den Top-Event (Tickets im „Krone“-Ticketshop ...
Sonja Klima und Alexandra Kaszay mit Vorfreude auf den Top-Event (Tickets im „Krone“-Ticketshop unter ticket.krone.at).(Bild: Julia Kent)

Dass die Passanten ziemlich verdutzt waren, als sie Lipizzaner in Schönbrunn sahen, ist selbstredend. So richtig Augen werden sie aber dann beim Spektakel im September machen.

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