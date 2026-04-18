Danso-Patzer in Minute 95 kostet Tottenham Sieg

Der ÖFB-Teamverteidiger leistete sich in der 95. Minute im Strafraum einen Ballverlust, der im 2:2 von Brighton & Hove Albion resultierte. Die Londoner waren nach Treffern von Pedro Porro (39.) und Xavi Simmons (77.) auf Kurs zum ersten Sieg in diesem Kalenderjahr gelegen. Als derzeit noch Tabellen-18. bleiben sie in der Abstiegszone stecken.