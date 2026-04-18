Hoeneß: Kompany wollte Xavi und bekam Apfelkuchen

„Ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern“, so Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß. „Vincent Kompany war am Tegernsee, er ist extra rausgefahren damals, mit dem Christoph Freund.“ Das damalige Anliegen des neuen Bayern-Trainers: Er wollte sich den Transfer von Xavi Simons absegnen lassen.
Der 22-jährige Niederländer war damals noch bei RB Leipzig unter Vertrag – und bei den Bayern ständig im Gespräch. Kompany wollte endlich Nägel mit Köpfen machen. Das verriet Hoeneß nun im Podcast „Auf eine weiß-blaue Tasse“ mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder.
„Du bekommst keinen Xavi“
Der Bayern-Zampano: „Er hat gesagt: ‘Uli, wir brauchen den Xavi, wir brauchen den Xavi, wir brauchen den Xavi.‘ Ich hatte einen Apfelkuchen bestellt, beziehungsweise auf dem Tisch stehen, und habe gesagt: ‘Du Vincent, du kannst jetzt noch ein Stück Apfelkuchen essen, aber du bekommst keinen Xavi.‘“
Der Edeltechnicker wechselte nicht nach München, sondern zu Tottenham – für 70 Millionen Euro – wo es heuer so gar nicht laufen mag.
„Haben Apfelkuchen gegessen“
Kompany wurde auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Stuttgart auf die Szene am Tegernsee angesprochen. Der Bayern-Trainer: „Eins kann ich vielleicht erzählen, das habe ich Herrn Hoeneß auch gesagt in dem Moment: ‘In unserem Alter hätten Sie genauso gepusht.‘ Danach haben wir Apfelkuchen gegessen, und alles war gut.“
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