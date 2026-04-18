Hoeneß: Kompany wollte Xavi und bekam Apfelkuchen

„Haben Apfelkuchen gegessen“

Kompany wurde auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Stuttgart auf die Szene am Tegernsee angesprochen. Der Bayern-Trainer: „Eins kann ich vielleicht erzählen, das habe ich Herrn Hoeneß auch gesagt in dem Moment: ‘In unserem Alter hätten Sie genauso gepusht.‘ Danach haben wir Apfelkuchen gegessen, und alles war gut.“