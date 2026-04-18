Helge Payer: „So wild wie heuer war es noch nie“

„Unvergleichlicher Spirit“

Paraschwimmer Andreas Onea lief die rund 800 Meter lange Strecke gemeinsam mit Michael Maier vom Verein „Inklusive Athletik Bezirk Murau“ und hatte vor dem Start bereits fünf Kilometer Schwimmtraining in Armen und Beinen. „Es hat mich gewundert, dass die Beine noch so frisch waren, aber ich bin mit Michael gemeinsam ein moderates Tempo gelaufen und wir haben die großartige Stimmung aufgesogen und genossen. Das Selbstverständnis für ein Miteinander ist immer mehr da und inklusive Ideen lassen sich immer besser umsetzen. Das ist ja auch der Gedanke der Special Olympics, wo es darum geht, dass Menschen mit uns ohne Behinderung gemeinsam Spaß am Sport haben und das Leben genießen können.“