23% der User auch kurz vor Apokalypse auf Pornhub

Groß war die Angst, als am Samstagmorgen des 13. Jänner die Nachricht von einem Raketenangriff die Einwohner Hawaiis aus ihren Betten schreckte. Viele flüchteten sich in Panik in Keller oder wie US-Profigolfer John Peterson mit Frau, Baby und Schwiegereltern unter Matratzen in die Hotelbadewanne, wie er twitterte. Andere hatten trotz nahender Apokalypse Besseres zu tun - oder wollten sich ihre vermeintlich letzten Minuten einfach versüßen: Sie schauten Pornos, wie eine Statistik des Pornoportals Pornhub zeigt.