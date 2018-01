Panik nach falschem Raketenalarm auf Hawaii

Touristenmagnet im Pazifik

Im 50. US-Bundesstaat leben nach offiziellen Angaben gut 1,5 Millionen Menschen. Zudem halten sich jederzeit Zehntausende Touristen auf den Inseln aus - im Jänner 2017 etwa reisten nach Angaben der örtlichen Tourismusbehörde insgesamt mehr als 750.000 Menschen nach Hawaii. Öffentliche Warnungen gehen in den USA über die am System beteiligten Mobilfunknetze direkt an alle Handys, die im Bereich Hawaii eingeloggt sind - also auch an die von Besuchern.