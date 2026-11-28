Dort trug ein Schüler trotz Verbots eine Smartbrille im Unterricht. Die Schule suspendierte ihn mehrfach und schloss ihn schließlich aus. Doch das Bundesverwaltungsgericht hob den Ausschluss auf. Der Knackpunkt: Es gab keinen Beweis, dass der Schüler tatsächlich Aufnahmen gemacht hatte. Die bloße Möglichkeit reiche für einen Rauswurf nicht aus.