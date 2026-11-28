Die Brille filmt vielleicht. Beweisen kann es keiner. Das wurde an einem Wiener Gymnasium zum Problem: Ein Schüler durfte trotz Schulverbots mit Smartbrille in den Unterricht zurück. Jetzt verordnet Bildungsminister Christoph Wiederkehr ein bundesweites Verbot.
Mitschüler fürchten sich vor Aufnahmen auf der Toilette, manche wollen keine Referate mehr halten. Die Lehrer fühlen sich machtlos. KI-Brillen haben den Schulalltag stark verändert. Rechtlich ist das Tragen solcher „Smart-Glasses“ in Schulen bisher aber erlaubt, wie das Bundesverwaltungsgericht in einem Fall an einem Wiener Gymnasium entschieden hat.
Dort trug ein Schüler trotz Verbots eine Smartbrille im Unterricht. Die Schule suspendierte ihn mehrfach und schloss ihn schließlich aus. Doch das Bundesverwaltungsgericht hob den Ausschluss auf. Der Knackpunkt: Es gab keinen Beweis, dass der Schüler tatsächlich Aufnahmen gemacht hatte. Die bloße Möglichkeit reiche für einen Rauswurf nicht aus.
Nun wird die Politik aktiv. Nachdem Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll im Oktober ein breiteres Stufenmodell für KI-Brillen vorgeschlagen hatte – ein Verbot in sensiblen Bereichen; Tragen, aber kein Filmen in Museen, Kinos und Theatern; Aufnahmen im öffentlichen Raum nur mit erkennbarem Signal –, legt nun Bildungsminister Christoph Wiederkehr nach.
Auch vergleichbare Aufnahmegeräte werden verboten
„Smartbrillen haben an unseren Schulen nichts verloren“, stellt der NEOS-Minister klar. Niemand solle Angst haben müssen, unbemerkt gefilmt oder abgehört zu werden. Deshalb verordnet Wiederkehr ein bundesweites Verbot für alle Schulstufen ab dem Sommersemester 2027. Nicht mehr erlaubt sind dann KI-Brillen und vergleichbare körpernah getragene Aufnahmegeräten an Österreichs Schulen.
Für Schüler und Lehrkräfte! Denn: „Schule muss ein geschützter Ort sein, an dem sich Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen sicher fühlen können. Smartbrillen ermöglichen heimliche Aufnahmen und stellen damit einen erheblichen Eingriff in die Privatsphäre dar“, so Wiederkehr. Medizinische Sehhilfen und behinderungsbedingt notwendige Assistenzgeräte sind ausgenommen.
Verbot über Verordnung auf Basis der Schulordnung
Ähnlich wie beim österreichweiten Handyverbot bis einschließlich der 8. Schulstufe soll das Verbot über eine Verordnung auf Basis der Schulordnung 2024 kommen. Gleichzeitig prüft Wiederkehr übrigens auch, ob Schulen künftig mehr Möglichkeiten erhalten können, „mehrtägige Schulveranstaltungen wie Skikurse oder Projektwochen vollständig handyfrei zu gestalten“.
Aber auch international wächst der Druck auf die KI-Brillen-Produzenten. In den Niederlanden wollen Verbraucherschutz- und Digitalrechtsgruppen den Verkauf von Metas smarten Brillen stoppen. Sie werfen dem Konzern vor, heimliche Aufnahmen zu ermöglichen. Ein Gericht soll bis spätestens 24. Dezember entscheiden.
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