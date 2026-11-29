Die meisten Anzeigen – mit Abstand – gab es in dem Zusammenhang in Wien: 71 der 125 Anzeigen wurden in der Bundeshauptstadt registriert. Bei den Betroffenen gab es mehr als dreimal so viele Frauen wie Männer. Von 96 betroffenen Frauen waren 88 Vergewaltigungsopfer, die meisten in der Altersgruppe 25 bis 40 (wobei dies wohl auch an der großen Altersrange liegt, Anm.). Umgekehrt stellte sich die Situation bei den Tatverdächtigen dar: 87 waren männlich, nur acht weiblich.