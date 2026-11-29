Beim Konzert von RAF Camora in Wien soll eine Frau mit K.-o.-Tropfen betäubt und vergewaltigt worden sein. Die SPÖ fordert jetzt schärfere Gesetze. Es sei nicht tragbar, dass K.-o.-Tropfen „so leicht verfügbar“ seien, sagt SPÖ-Frauenministerin Eva-Maria-Holzleitner.
Die Vergewaltigung mit K.-o.-Tropfen bei einem Konzert in Wien hat die SPÖ auf den Plan gerufen: Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig forderten am Sonntag eine Verschärfung des Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetzes (NPSG) nach deutschem Vorbild.
Der Fall in Wien zeige „einmal mehr, wie wichtig konsequente Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt sind“, so Holzleitner und Königsberger-Ludwig. Nach den Vorstellungen der beiden Regierungsmitglieder sollen zwei Substanzen, die häufig mit K.-o.-Mitteln in Verbindung gebracht werden, künftig nicht mehr frei an Privatpersonen verkauft werden dürfen.
„Der Schutz von Frauen vor sexualisierter Gewalt muss auch dort ansetzen, wo Täter an ihre Tatmittel gelangen. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass Substanzen, die dazu missbraucht werden, Frauen wehrlos zu machen, so leicht verfügbar sind“, betonte Holzleitner.
„Mit einer Verschärfung des NPSG werden wir das Problem der K.-o.-Tropfen nicht aus der Welt schaffen. Aber wir können einen konkreten Schritt setzen, um den Zugang zu diesen Substanzen zu erschweren“, erläuterte Königsberger-Ludwig.
Deutschland hat hier bereits gehandelt, und ich möchte, dass Österreich nachzieht.
Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig
Bild: Imre Antal
Holzleitner und Königsberger-Ludwig fordern nun entsprechende Regelungen für Österreich. Konkret soll für die beiden Substanzen GBL und BDO mit einer Konzentration von über 20 Prozent ein bundesweites Verkaufsverbot an Privatpersonen gelten. Das umfasst auch den Online- und Versandhandel sowie den Verkauf über Automaten. Darüber hinaus soll die Abgabe an Minderjährige ausdrücklich verboten werden. „Die legitime gewerbliche, industrielle und wissenschaftliche Verwendung sowie der Handel zwischen Unternehmen sollen weiterhin möglich bleiben“, hieß es.
Grüner Antrag „vertagt“
Erst am Freitag hatten die Regierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS im Gleichbehandlungsausschuss gegen einen Antrag der Grünen zu Maßnahmen gegen K.o.-Tropfen gestimmt. Die Grüne Frauensprecherin Meri Disoski kritisierte, dass ein Maßnahmenpaket „erneut vertagt“ wurde. „Während Frauen sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind, werden konkrete Maßnahmen zu ihrem Schutz auf die lange Bank geschoben. Das ist unerträglich“, kritisierte Disoski. Auch im Antrag der Grünen waren gesetzliche Beschränkungen beim Zugang zu K.-o.-Substanzen enthalten.
125 Anzeigen mit Betäubung
Laut Bundeskriminalamt (BK) gab es 2025 österreichweit 125 Strafanzeigen wegen Raubes, schweren Raubes, Vergewaltigung und geschlechtlicher Nötigung, bei denen die Opfer zuvor betäubt wurden. In dem Zusammenhang betonte das BK, dass eine Auswertung der Anzeigenstatistik nach Verwendung von K.-o.-Tropfen nicht möglich ist, aber nach Verwendung von Betäubungsmitteln. Dazu zählen Medikamente, Suchtmittel, K.-o.-Tropfen und Ähnliches, nicht aber Alkohol.
Die meisten Anzeigen – mit Abstand – gab es in dem Zusammenhang in Wien: 71 der 125 Anzeigen wurden in der Bundeshauptstadt registriert. Bei den Betroffenen gab es mehr als dreimal so viele Frauen wie Männer. Von 96 betroffenen Frauen waren 88 Vergewaltigungsopfer, die meisten in der Altersgruppe 25 bis 40 (wobei dies wohl auch an der großen Altersrange liegt, Anm.). Umgekehrt stellte sich die Situation bei den Tatverdächtigen dar: 87 waren männlich, nur acht weiblich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.