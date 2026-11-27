Das größte Infrastrukturprojekt ist die Sanierung der Deponie Auenpark in Höhe von 56,54 Millionen Euro – die Kosten teilen Bund, Land Infineon und Stadt Villach.

Das Budget in der Kritik

Grüne-Klubobfrau Karin Herkner mahnte die Stadtpolitik ihre finanzielle Verantwortung zu nutzen und Prioritäten zu setzen. Vor allem in den Bereichen Radwege, öffentlichen Verkehr und sozialem sieht Herkner noch Handlungsbedarf.