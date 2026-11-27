Trotz der nahenden Gemeinderatswahl verlief die Budgetdebatte professionell und sachlich. Der Voranschlag in Höhe von über 330 Millionen Euro wurde mehrheitlich beschlossen.
Einnahmen in Höhe von über 306,4 Millionen Euro hat die Stadt Villach für das Budget im kommenden Jahr vorgesehen. Dem stehen Ausgaben von 321,5 Millionen Euro gegenüber. Dazu soll das zweite Jahr in Folge keine Netto-Neuverschuldung hinzukommen. „Es ist ein Budget der Stabilisierung und das Kante zeigt. Bis 2030 sollen die Zahlen der Stadt besser werden,“ so Bürgermeister Günther Albel
Schulden werden verringert
„Wir wollen trotz widriger Rahmenbedingungen den Schuldenstand um eine Million Euro verringern. Damit setzen wir unseren Konsolidierungskurs fort“, schildert Albel. Nicht nur der Netto-Schuldenstand soll sich verringern. Auch die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt von 1733 auf 1698 Euro.
Die größten Ausgaben des Budgets sind auch im kommenden Jahr wieder die Pflichtbeiträge an das Land Kärnten für die Krankenanstalten und Sozialleistungen. Sie werden bei 76,2 Millionen Euro liegen – ein Plus von 6,8 Prozent. Dem gegenüber stehen Investitionen in Höhe von 24,2 Millionen Euro. Investiert wird in die Bildung (1,06 Millionen Euro), Klimaschutz und Nachhaltigkeit (3,37 Millionen Euro) sowie in Infrastruktur und Sicherheit (7,15 Millionen Euro).
Das größte Infrastrukturprojekt ist die Sanierung der Deponie Auenpark in Höhe von 56,54 Millionen Euro – die Kosten teilen Bund, Land Infineon und Stadt Villach.
Das Budget in der Kritik
Grüne-Klubobfrau Karin Herkner mahnte die Stadtpolitik ihre finanzielle Verantwortung zu nutzen und Prioritäten zu setzen. Vor allem in den Bereichen Radwege, öffentlichen Verkehr und sozialem sieht Herkner noch Handlungsbedarf.
Einen Blick in die Zukunft Villach zeichnete Gerald Dobernig (Verantwortung Erde) mit einem Stadtspaziergang. „Villach soll keine Stadt der Prestigeprojekte sein, sondern eine der vielen kleinen Entscheidungen. Wir sollen mutig vorangehen, damit andere in unsere Fußstapfen treten können. Ein Weg, der sich im vorliegenden Budget noch nicht abbildet“, so Dobernig.
Ein „massives Ausgabenproblem“ ortetet VP-Klubobmann Christian Struger im vorliegenden Voranschlag: „Im Wahljahr 2027 werden völlig falsche Prioritäten gesetzt.“ Die Kraft der Villacher Unternehmen zeige sich in der Kommunalsteuer, die erstmals die 50-Millionen-Euro-Grenze durchbricht. Er forderte auch, dass die Stadt bei externen Beratern sowie überzogenen PR-Ausgaben einsparen solle.
Eine Neuordnung des Finanzierungssystems forderte FP-Klubobfrau Katrin Nießner. Das Budget wurde mehrheitlich angenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.