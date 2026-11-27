Nur noch wenige Tage zur ersten „Krone“-Adventwanderung dieses Jahres. Wenn es am Sonntag ab 9 Uhr auf die Topitza geht, gehört traditionell eine Einkehr beim Alpengasthof Riepl am Luschasattel dazu.
Wenn am ersten Adventsonntag die Jubiläums-Adventwanderungen auf der Topitza beginnen, darf einer nicht fehlen: Johann Kogoj. Der als Tschemer-Wirt bekannte Landwirt hat im Jahr 2020 den Alpengasthof Riepl am Luschasattel bei Bad Eisenkappel gekauft. Und seither unterstützt er mit seiner Familie die Adventwanderungen und sorgt dafür, dass die Bergwanderer nach der Gipfelandacht eine gemütliche Einkehr finden.
Los geht’s am kommenden Sonntag um 9 Uhr. Um 11 Uhr findet am Gipfel eine Bischofsandacht statt. Tschemer-Wirt Johann bedankt sich bei Gemeinde und Straßenverwaltung Bad Eisenkappel, die seit Jahren dafür sorgen, dass auch bei Neuschnee die Adventwanderer sicherer zum Ausgangspunkt der Tour auf den Luschasattel kommen. Infos: 0664 / 911 15 81.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.