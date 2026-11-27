Wenn am ersten Adventsonntag die Jubiläums-Adventwanderungen auf der Topitza beginnen, darf einer nicht fehlen: Johann Kogoj. Der als Tschemer-Wirt bekannte Landwirt hat im Jahr 2020 den Alpengasthof Riepl am Luschasattel bei Bad Eisenkappel gekauft. Und seither unterstützt er mit seiner Familie die Adventwanderungen und sorgt dafür, dass die Bergwanderer nach der Gipfelandacht eine gemütliche Einkehr finden.