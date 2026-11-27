Nur ein Macho mit Gewaltproblemen?

Was die israelische Autorin Anat Gov in ihrem Stück „Oh mein Gott!“ daraus macht, ist aber weit mehr als eine witzige Beschäftigung mit Allmacht und der Frage, ob Gott ein Macho mit Gewaltproblemen und eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Auch die Überlegung, was Gott, was Glaube in unserer heutigen Zeit sind, wird im Verlauf des Kammerstücks feinnervig-reflektorisch verhandelt: „Ich halte ,Oh mein Gott!’ für eines der wichtigsten Stücke der Gegenwart. Es ist zugleich berührend wie lehrreich und eine wunderschöne Begegnung mit Gott und dem eigenen Glauben“, so der „göttliche“ nbv-Intendant Michael Weger, der nicht nur Gott spielt, sondern auch Regie führt.