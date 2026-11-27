Was passiert, wenn sich der depressive Herrgott mit veritabler Sinnkrise und tödlichen Gedanken nach gut Zweitausend Jahren erstmals in Psychotherapie begibt, ist in der neuebuehnevillach (nbv) zum Lachen und Nachdenken.
Da sitzt er nun also, dieser geheimnisvolle Mann, der sich selbst vorerst einmal nur „G“ nennt und von einer tiefen Sinnkrise geplagt wird. So weit, so nachvollziehbar! Für derlei gibt es schließlich Psychotherapeuten. Dumm nur, dass sich kein gewöhnlicher Patient auf der Couch niedergelassen hat, sondern Gott höchst selbst, der die Nase nicht nur gestrichen voll von der Menschheit hat, sondern diese auch mittels „upgedateter Sintflut“ auslöschen möchte.
Nur ein Macho mit Gewaltproblemen?
Was die israelische Autorin Anat Gov in ihrem Stück „Oh mein Gott!“ daraus macht, ist aber weit mehr als eine witzige Beschäftigung mit Allmacht und der Frage, ob Gott ein Macho mit Gewaltproblemen und eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Auch die Überlegung, was Gott, was Glaube in unserer heutigen Zeit sind, wird im Verlauf des Kammerstücks feinnervig-reflektorisch verhandelt: „Ich halte ,Oh mein Gott!’ für eines der wichtigsten Stücke der Gegenwart. Es ist zugleich berührend wie lehrreich und eine wunderschöne Begegnung mit Gott und dem eigenen Glauben“, so der „göttliche“ nbv-Intendant Michael Weger, der nicht nur Gott spielt, sondern auch Regie führt.
Als resolute Therapeutin ist Isabella Weger zu erleben, für sie gelingt der Autorin „das Kunststück, Gott auf die Therapie-Couch zu legen und dabei vor allem den Menschen zu begegnen – Zuhören, Nachfragen und Verstehen werden wichtiger als schnelle Antworten. Das beruhigende an diesem Stück ist für mich, dass selbst Gott manchmal nicht genau weiß, wie es weitergehen soll.“
Was zumindest wir Sterblichen ganz genau wissen: Heute, Freitag (20 Uhr), feiert „Oh mein Gott!“ in der neuebuehnevillach als „herrlich besinnliche Komödie“ Premiere. Karten warten u. a. im nbv-Büro oder gebührenfrei auf der Homepage: neuebuehnevillach.at
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