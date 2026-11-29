Nach dem verheerenden Brand von Montagabend in Tirol, bei dem eine fünfköpfige Oberhofer Familie obdachlos wurde, ist ein Tsunami der Hilfsbereitschaft aus nah und fern angelaufen. Die Familie zeigt sich „unendlich dankbar“.
Praktisch alles verloren haben Yonca, Fatih und deren drei Kinder im Alter von 6, 10 und 18 Jahren beim Brand in einem Mehrparteienhaus in der Oberländer Gemeinde Oberhofen (Bezirk Innsbruck-Land). Die Mietwohnung der Einheimischen wurde ein Raub der Flammen.
Vorübergehend in Hotel
Zum Glück kamen sie mit dem Schrecken davon, die Familie wurde aber obdachlos und musste vorübergehend in einem Hotel in Telfs einquartiert werden.
Suche nach Ersatzwohnung
Der Oberhofer Bürgermeister Jürgen Schreier begann schon am Tag nach der Katastrophe mit der Suche nach einer Ersatzwohnung für die Familie. „Wir haben über alle unsere Kanäle dazu aufgerufen, dass sich Leute melden, die den Brandopfern eine Bleibe geben können“, schildert Schreier im Gespräch mit der „Krone“.
Wir haben über alle unsere Kanäle sofort dazu aufgerufen, dass sich Leute melden, die den Brandopfern eine Bleibe geben können.
Jürgen Schreier, Bürgermeister Oberhofen
Bild: Die Fotografen
Hilfe aus vielen Landesteilen
Das Echo war überragend. „Nicht nur aus Oberhofen selbst, sondern auch aus weiten Teilen Tirols gab es Angebote für eine Wohnung. Darunter befand sich auch die Unterkunft in Oberhofen, in die die Familie inzwischen eingezogen ist“, sagt Schreier. Der Eigentümer stellt die Bleibe sogar ohne Miete zur Verfügung.
Erste Sorgen genommen
Auch finanziell gingen bereits Spenden für die Brandopfer ein. So sammelt unter anderem der Verein „Oberhofer helfen Oberhofern“. Außerdem sind zahlreiche Sachspenden eingetroffen. „Das ist sehr wichtig, um den Betroffenen erste Sorgen nehmen zu können“, betont der Bürgermeister.
Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden, um auszudrücken, wie dankbar ich bin. Es ist überwältigend, zu erleben, wie viel Zusammenhalt es gibt.
Yonca, Mutter der drei Kinder
Familie überwältigt von Hilfsbereitschaft
Die Familie selbst zeigt sich überwältigt von der Hilfsbereitschaft. „Ein großes Dankeschön an alle, die uns in dieser schwierigen Situation unterstützen und sich um meine Familie sorgen“, sagt Mutter Yonca.
Spendenaktion der Gemeinde
Und jetzt hat auch die Gemeinde über das „Netzwerk Tirol hilft“ unter dem Kennwort „Brand Oberhofen“ ein Spendenkonto eingerichtet. Wer der Familie helfen möchte, kann auf das Konto AT 86 5700 0300 5320 1854 eine Summe spenden.
Wohnung kann wohl saniert werden
Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehren aus Oberhofen und Telfs besteht wohl die Möglichkeit, die Mietwohnung der Familie im Dachgeschoss zu sanieren. Die drei anderen Wohnungen in diesem Gebäude blieben zum Glück intakt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Das Feuer dürfte im Kinderzimmer ausgebrochen sein.
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