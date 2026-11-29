Hilfe aus vielen Landesteilen

Das Echo war überragend. „Nicht nur aus Oberhofen selbst, sondern auch aus weiten Teilen Tirols gab es Angebote für eine Wohnung. Darunter befand sich auch die Unterkunft in Oberhofen, in die die Familie inzwischen eingezogen ist“, sagt Schreier. Der Eigentümer stellt die Bleibe sogar ohne Miete zur Verfügung.