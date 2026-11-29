Könighofer glaubt mehr an Ankündigungen statt wirklicher Taten: „Leider ist die Anfragebeantwortung von ÖVP-Innenminister Karner sehr wenig aussagekräftig, da konkrete Schritte für eine schrittweise Sanierung nicht einmal skizziert werden. Wir Freiheitliche werden hier jedoch nicht lockerlassen und uns weiterhin mit Nachdruck für die nachhaltige Sanierung der Polizeiinspektion Bruck einsetzen!“