Nach den Berichten über die desolate Polizeiinspektion in Bruck an der Mur – es soll sogar ein Legionellenproblem am Damen-WC gegeben haben – liegt jetzt die Anfragebeantwortung aus dem Innenministerium vor.
Risse an den Wänden, desolate Toilettenanlagen, Legionellen-Alarm: Die marode Polizeiinspektion in Bruck an der Mur sorgte für heftigen Aufschrei, wir berichteten. Die FPÖ stellte eine Anfrage an Innenminister Gerhard Karner, da „die Polizisten ein intaktes und zeitgemäßes Umfeld verdienen“, so der blaue Landtagsabgeordnete Philipp Könighofer. Die Anfragebeantwortung liegt nun vor.
Demnach sind dem Innenministerium die Zustände in Bruck seit 2024 bekannt, man arbeite seither an „verschiedenen“ Lösungsmöglichkeiten. Für eine umfassende Sanierung wurden 1,2 Millionen Euro angenommen. Die Sanierung der Damensanitäranlagen wurde schon in Auftrag gegeben, heißt es. Auch die Legionellen-Lage sei im Griff. Das Ministerium betont die Relevanz moderner Dienststellen.
Wir werden uns weiterhin mit Nachdruck für die nachhaltige Sanierung der Polizeiinspektion Bruck einsetzen!
Philipp Könighofer, FPÖ
Könighofer glaubt mehr an Ankündigungen statt wirklicher Taten: „Leider ist die Anfragebeantwortung von ÖVP-Innenminister Karner sehr wenig aussagekräftig, da konkrete Schritte für eine schrittweise Sanierung nicht einmal skizziert werden. Wir Freiheitliche werden hier jedoch nicht lockerlassen und uns weiterhin mit Nachdruck für die nachhaltige Sanierung der Polizeiinspektion Bruck einsetzen!“
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