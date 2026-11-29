Ich bin gerade mit dem Hund unterwegs auf seiner (und meiner – ich hänge schließlich am anderen Ende der Leine) Morgenrunde. Es ist noch recht dämmerig, dazu neblig. Wenn man mittendrin ist, fühlt es sich nicht sehr heimelig an, trotz der vielen Kleidungsschichten, die ich trage. Auf unserer Runde steht ein Seniorenwohnheim und im Garten desselben ein Pavillon. Natürlich ist er zu dieser Tageszeit verlassen.