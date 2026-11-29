Nebel, Kälte, Dunkelheit – wie auch kleine Momente den düsteren Winter erhellen können, beschreibt Mag. Alexandra Gfreiner, Ausbildungsleiterin für pfarrpastorale Berufe sowie Ausbildungsbegleiterin für Theologiestudierende, in „Gedanken zum Advent“.
Ich bin gerade mit dem Hund unterwegs auf seiner (und meiner – ich hänge schließlich am anderen Ende der Leine) Morgenrunde. Es ist noch recht dämmerig, dazu neblig. Wenn man mittendrin ist, fühlt es sich nicht sehr heimelig an, trotz der vielen Kleidungsschichten, die ich trage. Auf unserer Runde steht ein Seniorenwohnheim und im Garten desselben ein Pavillon. Natürlich ist er zu dieser Tageszeit verlassen.
Aber rund um den Pavillon ist eine Lichterkette angebracht. Nichts Aufsehenerregendes, eine einfache Kette aus kleinen LED-Lichtern. Diese kleinen Lichter zaubern mir ein Lächeln ins Gesicht, sodass ich tatsächlich stehen bleibe und mir für ein paar Augenblicke diesen Anblick gönne und mich daran erfreue. Es ist wirklich nichts Großes, aber ich merke, wie sich in mir leise Fröhlichkeit ausbreitet und Hoffnung mit sich zieht.
Die Lichter verändern weder das Wetter noch den Nebel. Aber für einen Moment wird sichtbar, wie wenig es manchmal braucht, um etwas Helligkeit zu verleihen. Vielleicht liegt darin auch eine Spur dessen, was Advent bedeutet: Kein großes Licht, das alles auf einmal erhellt, sondern kleine Zeichen, die der Dunkelheit etwas entgegensetzen und Orientierung schenken. Ein Lichtpunkt genügt oft, um den Blick zu verändern und erinnert daran, dass Hoffnung wachsen kann.
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