Nach dem Ausschluss von Aleks Dragovic fast eine Stunde zu zehnt – dennoch feierte die Austria gegen den WAC mit 4:1 den zweiten Sieg in Serie.
Sein Blick schweifte ins Leere. Kein Wortgefecht mit dem Schiedsrichter, nur ein kurzes Kratzen am Ohr, während er in Minute 38 Richtung Katakomben schlich. Mit Gelb-Rot! Und auch Aleks Dragovic wusste: völlig zurecht!
Erst war der Routinier im Rutschen gegen Wolfsbergs Karamoko zu spät gekommen (14.), dann stoppte der Austria-Verteidiger einen Konter der Gäste bereits weit in der gegnerischen Hälfte. Erneut mit einem Foul am pfeilschnellen Karamoko. Und plötzlich war’s ein völlig anderes Spiel. In dem die Wiener von Beginn dominiert, barcelona-ähnlichen Ballbesitz hatten – und nach Pass von Markovic auf Eggestein in Führung gegangen waren.
Der Deutsche verpasste dann nach einem Outeinwurf völlig freistehend die Vorentscheidung (32.). Die Kärntner hatten bis zur Pause nur eine echte Chance - Drabo schoss knapp vorbei. In Halbzeit zwei ein ähnliches Bild wie zu Beginn - nur dass diesmal die Austria extrem tief stand.
Während die Kärntner mit Nachdruck zeigten, warum sie Letzter sind. Null Ideen, null Gefahr – ein Volley von Fitz (72.) war lange die einzige Ausbeute, ein Kopfball von Piesinger (80.) zu zentral.
Furioses Finish
Ehe die Austria den Sack zumachte: Fischer auf Joker Boateng, dessen Zuspiel verwertete Valentino Müller mit einem überlegten Schuss zum 2:0 ins lange Eck. „Ein unbeschreibliches Gefühl, in diesem Stadion zu treffen. Mit dem Ausschluss hat sich alles verändert, aber wir haben in Unterzahl gezeigt, dass wir Charakter und Qualität haben“, so der Vorarlberger nach seinem Premierentor für die Austria.
Im Finish legte Superjoker Boateng für Fischer auf, der nur ins leere Tor schieben musste – das 4:1 machte er nach dem späten Ehrentor der Gäste selbst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.