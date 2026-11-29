Erst war der Routinier im Rutschen gegen Wolfsbergs Karamoko zu spät gekommen (14.), dann stoppte der Austria-Verteidiger einen Konter der Gäste bereits weit in der gegnerischen Hälfte. Erneut mit einem Foul am pfeilschnellen Karamoko. Und plötzlich war’s ein völlig anderes Spiel. In dem die Wiener von Beginn dominiert, barcelona-ähnlichen Ballbesitz hatten – und nach Pass von Markovic auf Eggestein in Führung gegangen waren.