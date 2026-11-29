Der Beach-Boys-Mitgründer Mike Love ist tot. Der Sänger der legendären Band („Good Vibrations“) starb am Samstagabend im Alter von 85 Jahren im Kreise seiner Familie.
Berühmt geworden ist die Band von der US-Westküste mit ihrer typischen Surfer-Musik in den 1960er-Jahren. Klassiker wie „I Get Around“, „Fun, Fun, Fun“, „Surfin‘“ oder „California Girls“ sang Love auch noch im Alter live auf der Bühne. Er war als Komponist oder Mitautor an vielen Stücken beteiligt.
Der 1941 in Los Angeles geborene Love verbrachte einen großen Teil seiner Kindheit gemeinsam mit dem zwei Jahre jüngeren Brian Wilson, der als der musikalische Kopf der Beach Boys galt. Zusammen mit Wilsons Brüdern Dennis und Carl sowie seinem Schulfreund Alan Jardine gründeten sie Anfang der 1960er-Jahre die Band. Mit ihren Hits wurden die Beach Boys schnell weltberühmt.
Bilder von Mike Love:
Mit Wilson, verstorben im Juni 2025, kam es zunehmend zu Spannungen, die auch vor Gericht ausgetragen wurden. Love warf Wilson vor, dass seine Beiträge bei der Entstehung der Songs nicht ausreichend wertgeschätzt und ausgewiesen worden seien.
Unglaubliches Leben
Love gab sich aber auch versöhnlich: „Das Wichtigste ist, dass Brian und ich einige spektakuläre Dinge zusammen gemacht haben“, sagte er. „Ich habe ein unglaubliches Leben mit einer Menge Triumphen gelebt, meinen Anteil an Herzschmerz und einige ziemlich erstaunliche Erfahrungen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.