Der 1941 in Los Angeles geborene Love verbrachte einen großen Teil seiner Kindheit gemeinsam mit dem zwei Jahre jüngeren Brian Wilson, der als der musikalische Kopf der Beach Boys galt. Zusammen mit Wilsons Brüdern Dennis und Carl sowie seinem Schulfreund Alan Jardine gründeten sie Anfang der 1960er-Jahre die Band. Mit ihren Hits wurden die Beach Boys schnell weltberühmt.