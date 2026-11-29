„Wenn mein Blut vergossen wird, ist es der Preis für die Befreiung aus dieser Knechtschaft“, heißt es im Lied „Luft der Freiheit“ der iranischen Sängerin Parastoo Ahmadi. Ihren Mut, sich immer wieder gegen das übermächtige Regime aufzulehnen, musste sie nun tatsächlich mit ihrem Blut bezahlen. Vergangenen Montag wurde sie mit 74 Peitschenhieben bestraft. Ihr „Vergehen“: 2024 hatte sie in einem schulterfreien Kleid und mit offenen Haaren ihre schöne Stimme erhoben und von einem freien Land geträumt – in dem Frauen das Singen als Solistinnen nicht verboten ist und sie sich nicht verhüllen müssen. Millionen von Menschen sahen ihren Auftritt auf YouTube. Für dieses für uns so selbstverständliche Video wurde sie wegen „Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit“ und der Verbreitung „vulgärer und unmoralischer Inhalte“ verurteilt.