Das war mal ein „Flitzer“ der etwas anderen Art: Während eines Fußballspiels in Polen tauchte in der Schlussphase plötzlich ein Fan auf dem Rasen auf – mit einem Elektroroller ...
Am Freitagabend liefen bei der Drittligapartie zwischen Stal Stalowa Wola und der zweiten Mannschaft von Legia Warschau (3:2) gerade die letzten Minuten, als plötzlich ein Mann für Aufmerksamkeit sorgte (siehe Video unten). Er fuhr seelenruhig mit einem Roller über den Rasen – da staunten Spieler und Schiedsrichter nicht schlecht.
„Noch nie gesehen“
Und auch der Kommentator der Streaming-Plattform des polnischen Fußballverbandes PZPN, die die Partie übertrug. „Wir sehen gerade sehr ungewöhnliche Bilder hier auf dem Rasen“, so der Reporter. Es handle sich hier „um das Eindringen eines Fans, wie ich es noch nie gesehen habe“.
Die anwesenden Sicherheitskräfte nahmen sofort die Verfolgung auf, hatten jedoch ihre liebe Mühe, dem Rollerfahrer nachzukommen. Nach wenigen Sekunden Unterbrechung konnte die Partie schließlich zu Ende gespielt werden.
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