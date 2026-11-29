„Noch nie gesehen“

Und auch der Kommentator der Streaming-Plattform des polnischen Fußballverbandes PZPN, die die Partie übertrug. „Wir sehen gerade sehr ungewöhnliche Bilder hier auf dem Rasen“, so der Reporter. Es handle sich hier „um das Eindringen eines Fans, wie ich es noch nie gesehen habe“.