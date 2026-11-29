Genau diese Themen will die Anadi Bank mit dem Gemeindekompass systematisch erfassen; im Fokus der anonymisierten Online-Befragung, die an alle 132 Kärntner Gemeinden geschickt wurde, stehen drei Fragen: Wo liegen die größten Herausforderungen? Welche Entwicklungen erwarten die Gemeinden in den kommenden Jahren? Und wo besteht konkreter Unterstützungsbedarf?