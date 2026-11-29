Nur noch wenige Monate bis zur Gemeinderatswahl – diese Zeit soll genutzt werden. Der Gemeindekompass, eine Online-Befragung aller 132 Kärntner Gemeinden, soll sichtbar machen, was die heimischen Kommunen bewegt.
Steigende Kosten, wichtige Investitionen, Energiefragen, Digitalisierung, demografischer Wandel – die Herausforderungen unserer Zeit sind uns bekannt. Und wenige Monate vor der Gemeinderatswahl in Kärnten werden sich auch die heimischen Bürgermeister bewusst, welche Bereiche die Kärntnerinnen und Kärntner beschäftigen.
Genau diese Themen will die Anadi Bank mit dem Gemeindekompass systematisch erfassen; im Fokus der anonymisierten Online-Befragung, die an alle 132 Kärntner Gemeinden geschickt wurde, stehen drei Fragen: Wo liegen die größten Herausforderungen? Welche Entwicklungen erwarten die Gemeinden in den kommenden Jahren? Und wo besteht konkreter Unterstützungsbedarf?
Die gewonnenen Erkenntnisse werden analysiert und zusammengefasst. Ziel des Gemeindekompasses: ein aktuelles, praxisnahes Stimmungsbild der heimischen Gemeinden, Sichtbarmachung der gemeinsamen Herausforderungen und Förderung des Erfahrungsaustausches zwischen den Kommunen. Bürgermeister und Amtsleiter haben derzeit die Möglichkeit, an der Befragung teilzunehmen.
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