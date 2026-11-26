Joel Schwärzler darf den Davis Cup eröffnen, ausgerechnet beim Finalturnier gegen Spanien seine Premiere feiern (ab 17.15). Jürgen Melzer gab dem 20-Jährigen nach reiflicher Überlegung den Vorzug gegenüber Lukas Neumayer. Damit trifft Schwärzler auf Daniel Merida. Denn Spanien verzichtet auf einen Einzel-Einsatz von Carlos Alcaraz. Jurij Rodionov fordert im zweiten Match somit Rafael Jodar.
Länger als er selbst es gedacht und sich vorgenommen hatte, hatte Jürgen Melzer sich das Hirn zermartert. Eigentlich hatte er Lukas Neumayer und Joel Schwärzler schon Dienstag Abend, spätestens Mittwoch Früh darüber informieren wollen, wer als zweiter Einzelspieler neben dem an Nummer eins gesetzten Jurij Rodionov zum Zuge kommen würde. „Aber ich habe mir noch nie so schwer getan wie diesmal“, bat der 45-Jährige, der extrem viel analysierte, um Bedenkzeit.
ab 17.15 Uhr
1. Einzel: Daniel Merida (Nr. 42) – Joel Schwärzler (170)
2. Einzel: Rafael Jodar (10) – Jurij Rodionov (119)
Doppel: Carlos Alcaraz/Marcel Granollers –Lucas Miedler/Neil Oberleitner
Denn sowohl für Neumayer als auch Schwärzler hatten einige Faktoren gesprochen. Auch die beiden Trainingssätze, die der Vorarlberger jeweils erst im Tiebreak gewann, gaben keinen klaren Ausschlag. So traf Melzer erst am Mittwoch Nachmittag seine Entscheidung.
Alcaraz im Doppel nominiert
Für diese gab unter anderem auch den Ausschlag, dass er davon ausging, dass Spanien gegen Österreich auf Superstar Carlos Alcaraz verzichten würde, folglich Daniel Merida in der Auftaktpartie spielen würde. Genauso kam es. In der zweiten Partie trifft Jurij Rodionov somit auf den Weltranglisten-Zehnten Rafael Jodar. Carlos Alcaraz wurde an der Seite von Marcel Granollers für ein etwaiges Doppel nominiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.