Länger als er selbst es gedacht und sich vorgenommen hatte, hatte Jürgen Melzer sich das Hirn zermartert. Eigentlich hatte er Lukas Neumayer und Joel Schwärzler schon Dienstag Abend, spätestens Mittwoch Früh darüber informieren wollen, wer als zweiter Einzelspieler neben dem an Nummer eins gesetzten Jurij Rodionov zum Zuge kommen würde. „Aber ich habe mir noch nie so schwer getan wie diesmal“, bat der 45-Jährige, der extrem viel analysierte, um Bedenkzeit.