Caritas: „Finanzieller Druck bekämpft keine Armut“

Zum Ende der Begutachtungsfrist warnt die Caritas St.Pölten vor mehr Kinderarmut durch das neue Sozialhilfe-Gesetz. Im Ausgleich dazu eröffnet die Organisation in der Landeshauptstadt einen wärmenden Raum für den Winter.
Das neue Sozialhilfe-Gesetz kommt in den Bundesländern nicht gut an, die „Krone“ berichtete. In St. Pölten rechnet mit massiven Verschlechterungen für Menschen in Not, sobald das neues Gesetz am 1.Jänner 2027 in Kraft tritt. „Eine Reform ist notwendig, der jetzige Entwurf bekämpft aber die Armut nicht – er verschlimmert sie nur“, stellt Caritas-Generalsekretär Christoph Riedl klar.
Besonders kritisch beurteilt er die Absicherung von Kindern. Die im Regierungsprogramm angekündigte Kindergrundsicherung werde mit der Reform nicht umgesetzt. „185 Euro bekommt hierzulande eine kleine Familie an Sozialhilfe – pro Kind und pro Monat“, betont Armutsexpertin Tamra Majnek. 2025 bezogen 11.500 Niederösterreicher Sozialhilfe, davon 3625 Kinder.
„Nicht jedes Kind kostet gleich viel“
Tamara Majnek hatte im Vorjahr 12.478 Beratungskontakte. Die Menschen suchen aus unterschiedlichen Gründen Hilfe. Deutlich ist für die Experten der Caritas aber: „Finanzieller Druck der Regierung bringt auch nicht mehr Menschen in die Erwerbstätigkeit“. Wer armutsgefährdet ist, leide oft auch an psychischen Erkrankungen. „Aber nicht nur“, betont Majnek. In Niederösterreich machen einen großer Anteil der Hilfesuchenden alleinerziehende Mütter aus. „Wenn am Land die kostenlose Kinderbetreuung nur bis 13.00 Uhr angeboten wird, ist es schwieriger, einen Job zu finden“.
Wärme-Raum ab 30.November
Unabhängig von der Sozialhilfe möchte die Caritas ihnen in St. Pölten in diesem Winter einen Raum gegen Kälte und Einsamkeit geben. Von 30. November bis Ende Februar hat in der Linzerstraße 16 der „Wirkraum“ geöffnet. „Von Montag bis Donnerstag können sich Menschen anmelden, die Austausch und Gemeinschaft suchen oder in ihrer Wohnung nicht ausreichend heizen können, auch über Silvester“, sagt Leiterin Christa Herzberger. Bis dahin erwarte sich die Caritas von der Politik einen besseren Sozialhilfe-Entwurf.
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