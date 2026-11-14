Caritas: „Finanzieller Druck bekämpft keine Armut“

„Nicht jedes Kind kostet gleich viel“

Tamara Majnek hatte im Vorjahr 12.478 Beratungskontakte. Die Menschen suchen aus unterschiedlichen Gründen Hilfe. Deutlich ist für die Experten der Caritas aber: „Finanzieller Druck der Regierung bringt auch nicht mehr Menschen in die Erwerbstätigkeit“. Wer armutsgefährdet ist, leide oft auch an psychischen Erkrankungen. „Aber nicht nur“, betont Majnek. In Niederösterreich machen einen großer Anteil der Hilfesuchenden alleinerziehende Mütter aus. „Wenn am Land die kostenlose Kinderbetreuung nur bis 13.00 Uhr angeboten wird, ist es schwieriger, einen Job zu finden“.